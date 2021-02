Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach, Gottenheim - Coronaverstöße

Freiburg (ots)

Breisach, Gottenheim - Am vergangenen Wochenende führte die Polizei Breisach wieder vermehrt Kontrollen zur Einhaltung der Coronaregeln durch. So stellten die Beamten in Breisach zwei geschlossene Lokale fest, in denen sich trotz der geltenden Regeln fünf bzw. sechs Personen trafen. In einer Gartenhütte in Gottenheim beendeten sie eine Zusammenkunft von elf Personen aus elf verschiedenen Haushalten. Die Betroffenen gelangten zur Ordnungswidrigkeitenanzeige.

