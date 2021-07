Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Hausverbot nicht akzeptiert ++ wer schlägt muss gehen - fünf Tage weggewiesen ++ Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung - Senior küsst junge Frau ++ Einbrüche in Vereinsheime ++

Lüneburg (ots)

Presse - 09.07.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - wer schlägt muss gehen - fünf Tage weggewiesen

Einen 37 Jahre alten Mann hat die Polizei am Donnerstagabend aus einer Wohnung in der Weststadt weggewiesen. Es besteht der dringende Verdacht, dass der 37-Jährige am 08.07.21 seine Lebensgefährtin geohrfeigt und geschubst hat. Gegen den 37-Jährigen wurde zudem ein Strafverfahren eingeleitet.

Brietlingen/ Artlenburg - Einbruch in Kindergarten

In der Nacht zum 09.07.21 brachen unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Schulstraße in Brietlingen ein. Die Täter brachen ein Fenster auf, betraten mehrere Räume und öffneten teils gewaltsam mehrere Schränke. Die Täter entwendeten Bargeld. Möglicherweise die gleichen Täter brachen in der Nacht zum Freitag auch in einen Kindergarten in der Schulstraße in Artlenburg ein. Die Täter brachen ein Fenster auf und stahlen Bargeld. Bei den Einbrüchen wurden Sachschäden von mehreren hundert Euro verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in leerstehendes Gebäude

In ein derzeit leerstehendes Gebäude in der Röntgenstraße brachen unbekannte Täter in der Nacht zum 09.07.21 ein. Die Unbekannten stahlen eine Putzmaschine im Wert von mehreren tausend Euro, welche höchstwahrscheinlich mit einem Fahrzeug abtransportiert sein dürfte. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Dahlenburg - Pkw beschädigt

Zwischen dem 08.07.21, 16.30 Uhr, und dem 09.07.21, 04.30 Uhr, wurden die Front- und die Heckscheibe eines Renault beschädigt, der in den Dannenberger Landstraße auf einem Parkstreifen stand. Es entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Es gibt Hinweise auf einen 27 Jahre alten Tatverdächtigen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel.: 05851/979440, entgegen.

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet

Zwischen dem Dienstagnachmittag, 06.07.21, und dem 09.07.21, 00.30 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem Pkw gegen einen VW, der in der Dessauer Straße im Bereich einer Zufahrt von der Magdeburger Straße, abgestellt war. An dem VW entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Hausverbot nicht akzeptiert

Ein 22-Jähriger hat am 08.07.21, gegen 03.30 Uhr, zum wiederholten Male eine Kneipe in der Altenbrückertorstraße aufgesucht. Dort hatte er bereits Hausverbot und um zu verhindern, dass der 22-Jährige hineinkam, hat man kurzerhand die Tür zu gemacht. Der 22-Jährige kletterte stattdessen durch ein Fenster. Durch die eingesetzten Polizeibeamten erhielt er einen Platzverweis, jedoch mussten eine Polizeistreife den 22-Jährigen erneut aus der Kneipe holen, da er noch einmal durch das geöffnete Fenster stieg. Die nächsten Stunden verbrachte der 22-Jährige in einer Polizeizelle, da er auch dem zweiten Platzverweis nicht nachkommen wollte und ein drittes Mal die Kneipe aufsuchte. Es wurde eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch eingeleitet. Bei der Ingewahrsamnahme fanden die Polizeibeamten einen Klemmleistenbeutel mit Drogen bei dem 22-Jährigen auf, was zu einem weiteren Strafverfahren führte. Als der 22-Jährige am Donnerstag, gegen Mittag, die Zelle verlassen durfte, wollte er nicht gehen. Er musste schließlich nach draußen vor das Polizeigebäude geführt werden, wo der 22-Jährige noch versuchte einen Polizeibeamten zu treten. Dies brachte ihm ein weiteres Strafverfahren ein.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg, OT. Splietau - Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung - Senior küsst junge Frau

Wegen sexueller Belästigung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den Mittagsstunden des 06.07.21 an der Landesstraße 256. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde eine junge Radfahrerin im heranwachsenden Alter (18-21 Jahre) gegen 13:35 Uhr am Ortsausgang von Splietau in Richtung Klein Gusborn von einem älteren grauhaarigen Mann belästigt.

Der Mann sei der jungen Frau auf einem etwas älteren, hellen Herrenfahrrad (evtl. grau, hellblau oder weiß) auf dem Radweg entgegengekommen. Dabei touchierten sich die Fahrradlenker beim Vorbeifahren, so dass die Frau zu Fall kam. Der Mann fuhr ein paar Meter weiter, stellte sein Fahrrad ab, kam zurück und hob das Rad der Frau auf. In der Folge führte der Mann ein sehr kurzes Gespräch mit der Frau und küsste sie gegen ihren Willen mehrfach. Die junge Frau stieg auf ihr Fahrrad und fuhr weg.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 60-65 Jahre alt - ca. 180-185 cm groß - normale Statur - gepflegte Erscheinung - kurze, weiss-graue Haare - trug ein helles, vermutliches beiges Kappi mit evtl. schwarzer Schrift/Emblem (Kappi war oben offen/ quasi nur ein Schirm) - trug eine kräftig blaue Regenjacke (evtl. war der Reißverschluss farblich abgesetzt), eine knielange, marine-farbende Cargohose - verhielt sich während des gesamten Vorfalls absolut ruhig und freundlich - vermutlich führte er in einem Fahrradkorb (Gepäckträger) einen kleinen hellen Rucksack mit sich

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Gartow - Steinrosen, Lavendel und Azaleen von Grabstellen gestohlen

Insgesamt 20 Steinrosen, vier Lavendel und drei Azaleen stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 05. Bis 07.07.21 von mehreren Grabstellen auf dem Friedhof in der Hahnenberger Straße. Es entstand ein Schaden von mehr als 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gartow, Tel. 05846-97963-0, entgegen.

Dannenberg, OT. Seybruch - Einbruch in leerstehende Gaststätte

In eine leerstehende Gaststätte in Seybruch versuchten Unbekannte in der Nacht zum 09.07.21 einzubrechen. Die Eindringlinge entfernten eine Holzplatte an der Rückseite des Gebäudes, kletterten ins Gebäude, verschwanden jedoch wieder. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05862-98701-0, entgegen.

Bergen (Dumme) - unter Alkoholeinfluss verunfallt - schwerverletzt

Schwerere Verletzungen erlitt ein 26 Jahre alter Kleinkraftradfahrer in den Abendstunden des 08.07.21 auf der Kreisstraße 25 - Dr.-Koch-Straße. Der junge Mann war gegen 21:15 Uhr unter Alkoholeinfluss ohne entsprechenden Führerschein mit dem Kleinkraftrad in einer Linkskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit gegen den Bordstein gefahren und verunfallt. Er wurde gegen einen Blumenkübel geschleudert und erlitt schwere Kopfverletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro.

Uelzen

Suhlendorf/Rosche/Ostedt - Einbrüche in Vereinsheime - Gartengeräte als Beute

In drei Vereinsheime bzw. Container brachen Unbekannte in der Nacht zum 08.07.21 in Suhlendorf, Rosche und Ostedt ein. Vom Gelände des Sportvereins in Suhlendorf, Am Biotop, wurden aus einem Container zwei Freischneider abtransportiert. Dieser wurde zuvor aufgebrochen. Im Maschweg in Rosche wurde ein weiterer Container aufgebrochen. Hier wurden Makita-Geräte erbeutet. Parallel wurde eine Imbisshütte in Ostedt, Kroetze, auf dem Sportplatz aufgebrochen. Hier wurde keine Beute gemacht. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suhlendorf - nach Kollision weitergefahren - Polizei kann Fahrzeugführer ermitteln - ohne Führerschein unterwegs

Zu einer leichten Kollision kam es in den späten Abendstunden des 08.07.21 in der Uelzener Straße in Suhlendorf. Ein 20 Jahre alter Nutzer eines Pkw Land Rover hatte gegen 23:30 Uhr die Tür seines geparkten Fahrzeugs geöffnet ohne auf den Verkehr zu achten, so dass ein 49 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda mit dieser kollidierte. Der 20-Jährige stieg in den Pkw und fuhr fort, konnte jedoch aufgrund der Hinweise des 49-Jährigen ermittelt werden. Der 20-Jährige führte die Beamten zu dem Pkw Land Rover. Parallel stellte sich heraus, dass dieser keinen Führerschein hatte. Entsprechende Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

Uelzen - Heckscheibenwischer abgebrochen

Den Heckscheibenwischer eines im Bereich des Wendeplatzes im Krönerweg abgestellten Pkw Mercedes A-Klasse brachen Unbekannte im Verlauf des 05.07.21 ab. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Oetzen, OT. Dörmte - Hochsitz angezündet - rechtzeitig entdeckt

Einen Hochsitz in einem Wald in der Gemarkung Dörmte versuchten Unbekannte in den Abendstunden des 07.07.21 anzuzünden. Der Brand wurde zufällig durch die Rauchentwicklung gegen 19:45 Uhr rechtzeitig bemerkt., so dass größerer Sachschaden verhindert wurde. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suhlendorf - mit Reh kollidiert

Mit einem Reh kollidierte eine 16 Jahre alte Kleinkraftradfahrerin in den späten Abendstunden des 08.07.21 auf der Landesstraße 265 zwischen Suhlendorf und Soltendieck. Die Jugendliche stürzte dadurch gegen 22:45 Uhr von ihrem Kleinkraftrad Yamaha und verletzte sich leicht.

Uelzen - Kleinkraftradfahrer übersehen - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 16 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrads bei einer Kollision in den Nachmittagsstunden des 08.07.21 in der Hambrocker Straße. Eine 30 Jahre alter Fahrerin eines Pkw VW Polo wollte gegen 17:15 Uhr vom Hammerstein Parkplatz in die Esterholzer Straße einfahren und kreuzte die Hambrocker Straße. Durch die Kollision erlitt der Jugendliche leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro.

