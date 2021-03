Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf dem Recyclinghof "Am Krebsgraben" (25.03.2021)

VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Donnerstag, gegen 14.15 Uhr, ist es auf dem Recyclinghof in der Straße "Am Krebsgraben" zu einem Unfall gekommen, bei dem an einem Mercedes Vito Sachschaden von rund 500 Euro verursacht worden ist. Die bislang unbekannte Fahrerin eines silbernen Mercedes der A- oder auch B-Klasse streifte beim Rangieren mit ihrem Fahrzeug den auf dem Hof abgestellten Vito und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um einen Ausgleich des von ihr angerichteten Schadens zu bemühen. Zeugen konnten den Vorfall beobachten und der Polizei Hinweise zu einem Teil des Kennzeichens des Verursacherfahrzeuges geben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Personen, die weitere sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

