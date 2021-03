Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Geparkten VW-Caddy beschädigt und geflüchtet (25.03.2021)

VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es Donnerstagnachmittag gekommen, als ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug zwischen 12 Uhr und 14 Uhr in der Bogengasse, Höhe Hausnummer 1, einen am Fahrbahnrand geparkten VW-Caddy gestreift hat. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Auf Grund der Spurenlage schließt die Polizei nicht aus, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein Sperrmüllsammelfahrzeug handeln könnte. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0, zu melden.

