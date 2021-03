Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkrs TUT) Polo prallt gegen Fiat 25.3.21

Spaichingen (ots)

In der Schuraer Straße hat sich am Donnerstagmorgen wegen eines Vorfahrtsfehlers einer 65-Jährigen ein Unfall ereignet. Die Frau in ihrem Polo wollte von der Sallanacher Straße nach links in die Schuraer Straße abbiegen, übersah aber die Vorfahrt einer 48-jährigen Fiat-Fahrerin, die von der Schuraer Straße nach links in die Sallancher Straße abbiegen wollte Bei dem Unfall blieb es beim Blechschaden, den die Polizei auf insgesamt 5000 Euro schätzt.

