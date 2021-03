Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz 25.3.21, 17.30 Uhr

Deißlingen (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend in der Hölderlinstraße gestürzt. Er zog sich dabei eine leichtere Verletzung zu, weswegen ihn der Rettungsdienst in eine Klinik bringen musste. Grund war offenbar, dass der 61-Jährige mit seiner schweren Suzuki ins Schlingern kam und dann die Kontrolle verlor. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.

