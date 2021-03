Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Allmannsdorf) Geparktes Auto in der Ruppanerstraße angefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (25.03.2021)

Konstanz-Allmannsdorf (ots)

Gegen einen geparkten Audi A4 gefahren und anschließend geflüchtet ist ein derzeit noch Unbekannter, möglicherweise der Fahrer eines Transportfahrzeugs mit weißem Planenaufbau, am Donnerstagnachmittag, im Zeitraum zwischen 14.10 Uhr und 14.15 Uhr, in der Ruppanerstraße. Durch den Unfall richtete der Unbekannte an dem vor Gebäude Nummer 14 geparkten Audi rund 2.500 Euro Sachschaden an. Ohne sich zu melden, flüchtet der Unfallverursacher. Die Polizei Konstanz (07531 995-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise.

