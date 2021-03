Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Espasingen, B 34) Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt (25.03.2021)

Bodman-Ludwigshafen, Espasingen, B 34, Landkreis Konstanz (ots)

Bei einem alleinbeteiligten Sturz hat sich ein 31-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 34 bei Espasingen schwere Verletzungen zugezogen. Der 31-Jährige war gegen 18 Uhr mit einem Motorrad des Typs KTM Supermoto 690 von Radolfzell in Richtung Espasingen auf der B 34 unterwegs und wollte im Bereich von Espasingen nach rechts auf die Kreisstraße Richtung Bodman abbiegen. Vermutlich infolge einer zu hohen Geschwindigkeit verlor der Biker beim Abbiegen die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Der hierbei schwer verletzte und auch unter Schock stehende 31-Jährige wurde nach einer Erstbehandlung durch die mit Notarzt eintreffenden Rettungskräfte in die Singener Klinik gebracht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich anschließend um den Abtransport des mit rund 10.000 Euro erheblich beschädigten Motorrades.

