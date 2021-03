Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz) Mehrere mutwillige Sachbeschädigungen an Autos - Polizei bittet um Hinweise (24. - 25.03.2021)

Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz (ots)

Im Laufe des Donnerstags sind auf einem Parkplatz an der Ecke Ekkehardstraße und "Am Graben" an einem Opel sowie auf einem Parkplatz im Bereich der Audifaxstraße an einem Fiat die Außenspiegel abgetreten worden. Für die Taten kommt möglicherweise ein 18 Jahre junger Mann in Betracht, der zuvor schon den Außenspiegel an einem in der Ostlandstraße abgestellten Smart abgetreten hat. Die Polizei Radolfzell (07732 95066-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell