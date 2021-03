Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkrs. Konstanz) Frau wird im Discounter beleidigt 25.3.21, 8 Uhr

Engen (ots)

Eine 40 Jahre alte Frau ist in einem Discounter in der Hegaustraße von einer anderen Frau beim Einkauf beleidigt worden. Grund war der Hinweis der 40-Jährigen, wegen einer Ansteckungsgefahr einen größeren Abstand einzuhalten. Daraufhin wurde sie mit übelsten Beschimpfungen attackiert und beleidigt, weswegen sie die Nummer des Autos, in das die Frau später einstieg, notierte und später bei der Polizei Anzeige erstattete. Diese hat nun weitere Ermittlungen wegen der Beleidung eingeleitet.

