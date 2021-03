Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, Lkrs. RW) Katalysatoren stehen bei Dieben hoch im Kurs 25.3.21

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ein Gebrauchtwagenhändler im Zimmerner Gewerbegebiet hat bei der Polizei Anzeige erstattet, weil unbekannte Diebe sich in den letzten Tagen an fünf höherwertigen Gebrauchtwagen zu schaffen machten. Sie bauten die Katalysatoren an den Auspuffanlagen aus und hinterließen so einen Gesamtschaden von mindestens 6000 Euro. Wie die Polizei feststellte, hatten die Täter die Autos ein Stück weit aufgebockt und dann vermutlich mit einem akkubetriebenen Trennschleifer die Abgasfilter von der restlichen Auspuffanlage abgeschnitten. Die zum Verkauf bestimmten Autos waren danach nicht mehr fahrbereit. Immer wieder kommt es zu Diebstählen dieser Abgasfilter, weil darin Edelmetalle verbaut sind, die auf dem Schwarzmarkt gefragt sind. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei Rottweil unter Telefon 0741 4770 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell