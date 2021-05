Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht der PI Goslar von Freitag, 14.05.2021, 09 Uhr, bis Samstag, 15.05.2021, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Einbruch und Vandalismus

In der Zeit von Donnerstag, 15 Uhr, bis Freitag, 10:30 Uhr, kam es in Jerstedt, in der Straße "Auf dem Berge", zu einem Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus. Im Inneren des Hauses wurden Farbeimer ausgeschüttet und Gegenstände mit Sprühfarbe besprüht. Zudem wurde eine LED-Lampe entwendet.

Versuchter Einbruch in Baucontainer

Vermutlich am Freitagnachmittag kam es zu einem Einbruchversuch in einem von zwei Baucontainern, die südlich des Segelflugplatzes am Bollrich aufgestellt sind. Den Tätern gelang es jedoch nicht, den ohnehin leeren Container zu öffnen. Bei der Tatausführung wurde der Container jedoch nicht unerheblich beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den genannten Vorfällen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-3390 telefonisch in Verbindung zu setzen.

