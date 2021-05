Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizei Bad Harzburg, Samstag, 15.05.2021

Bad Harzburg

Bedrohung / Sachbeschädigung

Freitag, 14.05.2021, 23.30 Uhr; Bad Harzburg, Lutherstraße. Nach Streitigkeiten mit der Ex-Freundin beschädigt ein 26-jähriger Harzburger die Eingangstür sowie eine Schrankenanlage an einem Haus in der Lutherstraße. Es entsteht Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Weiterhin bedrohte und beleidigte er seine Ex. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Sachbeschädigung an Türscheibe

Ein Bislang unbekannter Täter zerstörte in der Nacht zum Samstag, 15.05.2021, gegen 23.40 Uhr, die Scheibe einer Eingangstür in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 19. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter 05322-911110

Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe

Ein Bislang unbekannter Täter zerstörte in der Nacht zum Samstag, 15.05.2021, gegen 00.00 Uhr, in der Lutherstraße, die Schaufensterscheibe eines leerstehenden Ladenlokals. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter 05322-911110

E-Scooter ohne Versicherung

Freitag, 14.05.2021, 18.30 Uhr; Bad Harzburg, Klagesstraße. Aus Unwissenheit führte ein 29-jähriger Harzburger auf der Klagesstraße einen E-Scooter, obwohl das für dieses Kraftfahrzeug der nötige Versicherungsschutz nicht bestand. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Kennzeichen an anderen Pkw montiert

Freitag, 14.05.2021, 14.30 Uhr, Bad Harzburg, Wichernstraße. Um den Anschein einer Zulassung zu erwecken wurde an einen Pkw Nissan ein Kennzeichen eines anderen Pkw montiert. Da dieses jedoch entstempelt war, fiel es einer Funkstreifenwagenbesatzung auf. Als tatverdächtig zum Vorfall gilt ein in Bad Harzburg wohnhafter 42-jähriger. Ein Verfahren wurde eingeleitet, da der Pkw auch im öffentlichen Straßenverkehr geführt wurde.

