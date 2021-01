Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Probefahrt folgt Anzeige

Gronau (ots)

"Nur ausprobiert" haben will ein 26-Jähriger ein Quad am Dienstag in Gronau. So erklärte der Gronauer den Beamten die Situation. Zeugen hatten herumfahrende Roller auf dem Timpker Weg / Birkhahnweg gemeldet. Polizeibeamte trafen dort auf den Gronauer. Das an dem Quad befestigte Versicherungskennzeichen passte nicht zum Fahrzeug. Eine Fahrerlaubnis konnte der Mann ebenfalls nicht vorweisen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell