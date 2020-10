Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: 22-Jährige bei Verkehrsunfall in Nordenham schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 18. Oktober 2020, ereignete sich gegen 14:15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall am Oberdeicher Weg (K 191). Eine 22-jährige Nordenhamerin befuhr mit ihrem Pkw, einem VW Polo, den Oberdeicher Weg in Richtung Brake. In einer Rechtskurve verlor sie auf stark verschmutzter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen Straßenbaum.

Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand Totalschaden. Die Höhe der Sachschäden wurde auf 10.000 Euro geschätzt.

