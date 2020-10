Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unfallflüchtiger durch aufmerksamen Zeugen ermittelt

Delmenhorst (ots)

Durch einen aufmerksamen Zeugen, konnte am Sonntag, 18. Oktober 2020, der Fahrer eines Pkw ermittelt werden, der zuvor gegen 09:40 Uhr in der Elbinger Straße in Delmenhorst einen Verkehrsunfall verursacht hat.

Der Zeuge, ein 32-jähriger Delmenhorster, kontaktierte die Polizei, nachdem er beobachtet, wie der Fahrer eines schwarzen BMW beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Elbinger Straße / Ecke Jägerstraße gegen einen weißen Opel fuhr und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Beamte der Polizei Delmenhorst suchten den Fahrer anschließend an seiner Wohnanschrift in Ganderkesee auf, wo auch der schwarze BMW abgestellt war. An diesem befanden sich Beschädigungen, die zu den Beschädigungen am weißen Opel passten.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde ein 24-jähriger Mann als Fahrzeugführer ermittelt und zum Verkehrsunfall befragt. Es stellte sich heraus, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand, weshalb ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Gegen den 24-Jährigen wurden Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell