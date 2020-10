Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen und Polizeibeamte nach Verkehrsunfall beleidigt, angegeriffen und bespuckt

Delmenhorst (ots)

Zwei Zeugen wurden am Samstag, 18. Oktober 2020, von einem 24-jährigen Unfallverursacher beleidigt und bespuckt, als sie den Mann auf sein Fehlverhalten aufmerksam machten.

Gegen 17:40 Uhr befuhr der 24-jährige mit seinem Fahrrad den Moorweg in Richtung Brauenkamper Straße in Delmenhorst und stieß dabei gegen einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw, der dadurch beschädigt wurde.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 24-jährige von seinem Fahrrad und fiel zu Boden. Anschließend stieg er wieder auf sein Fahrrad, um seine Fahrt fortzusetzen. Daraufhin sprachen ihn ein 42-jähriger und ein 49-jähriger Zeuge an, um ihn zum Stehenbleiben zu bewegen.

Der 24-jährige hielt daraufhin an und ging die beiden Männer aggressiv an. Er beleidigte und schubste sie, wobei er einem der Männer dabei ins Gesicht spuckte.

Den unterdessen eingetroffenen Beamten der Polizei Delmenhorst entgegnete der 24-Jährige aus Ganderkesee ebenfalls mit Beleidigungen und Aggressionen, sodass er letztendlich in Gewahrsam genommen wurde. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Gegen den 24-Jährigen wurden Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Durch die Angriffe wurden glücklicherweise weder die Zeugen noch die Polizeibeamten verletzt.

