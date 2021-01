Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Motorradfahrer übersehen

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 17-Jähriger am Dienstag in Ahaus. Der Ahauser war mit seinem Motorrad auf der Wüllener Straße aus Richtung Schloßstraße kommend in Richtung Stadtlohner Straße unterwegs, als eine 77-jährige Autofahrerin seinen Weg auf der Kreuzung beampelten Wüllener Straße / Adenauerring kreuzte. Die Ahauserin kam aus Richtung Stadtlohner Straße und wollte an der Kreuzung nach links auf den Adenauerring abbiegen. Dabei habe sie den Motorradfahrer übersehen, gab die Frau an. Der Motorradfahrer fuhr gegen die Beifahrerseite des abbiegenden Fahrzeugs. In ärztliche Behandlung wolle er sich selbständig begeben, sagte der Leichtverletzte. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 600 Euro.

