Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener beschädigt mehrere Fahrzeuge (22.08.2021)

Donaueschingen (ots)

Mindestens zwölf Fahrzeuge wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch einen 24-jährigen Tatverdächtigen beschädigt. Der stark alkoholisierte Mann war gegen 02:45 Uhr zu Fuß vom SSC Sportplatz in Richtung Bräunlinger Straße unterwegs und trat auf seinem Weg vor allem die Außenspiegel aber auch Beleuchtungseinrichtungen und andere Karosserieteile der geparkten Fahrzeuge ab. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte nach Zeugenhinweisen der 24-Jährige vorläufig festgenommen werden. Der entstandene Sachschaden kann bisher nicht näher beziffert werden. Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 837830, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell