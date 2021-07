Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebesbeute: 50 Euro und ein Aschenbecher

Kaiserslautern (ots)

Rund 50 Euro und einen Auto-Aschenbecher haben Diebe aus einem Fahrzeug in der Walter-Sommer-Straße gestohlen. Zwischen Freitagabend und Montagvormittag machten sich die Täter an dem Wagen zu schaffen. Der Diebstahl fiel auf, weil eine Tür des Autos einen Spalt weit offenstand. Der Fahrzeuginnenraum war durchwühlt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

