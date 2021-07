Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in Autohaus

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Dienstag hat es in der Kaiserstraße in einem Autohaus gebrannt. Kurz nach 3:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert. Schnell hatten die Wehrleute die Flammen unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass das defekte Netzteil eines Elektrorollers den Brand ausgelöst haben könnte. Dadurch dürfte ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden sein. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Kaiserstraße bis etwa 5:30 Uhr gesperrt. |erf

