Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Parkplatzstreit - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Zwischen zwei Männern ist es am Montagvormittag auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Merkurstraße zu einem handfesten Streit gekommen. Auslöser der Streitigkeiten war, dass ein 52-jähriger Mann mit seinem grauen VW Touran verkehrsbehindern geparkt haben soll. Darüber beschwerte sich ein 46-Jähriger. Dieser Streit endete in einer Schlägerei. Als der 52-Jährige dann sein Fahrzeug wegfahren wollte, hätte er nach Angaben des 46-Jährigen diesen angefahren, sodass er Schmerzen im rechten Bein hat. Aufgrund des verkehrsbehindernd geparkten Fahrzeuges sei es im schon im Voraus zu einer Beleidigung zum Nachteil einer weiteren unbekannten Person gekommen. Eine Zeugin des Ganzen rief die Polizei. Zeugen, die den Vorfall kurz nach 11 Uhr beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell