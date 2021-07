Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher erbeuten Zigaretten

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in einen Lebensmittelmarkt in der Mennonitenstraße eingedrungen. Im Kassenbereich hebelten die Täter zwei Zigarettenautomaten auf und entwendeten Tabakwaren im Wert von mehreren Hundert Euro.

Weil sie auch die Tür eines Tiefkühlfachs geöffnet zurückließen, musste die dort gelagerte Ware entsorgt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt. |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell