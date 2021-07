Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Graffiti-Sprayer in flagranti erwischt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Sonntag auf einem alten Militärgelände im Bereich der Eselsfürth drei mutmaßliche Sprayer vorübergehend festgenommen. Einer Frau und zwei Männern wird vorgeworfen, unerlaubt das Gelände betreten und Wände der alten Kaserne mit Graffiti besprüht zu haben. Eine Polizeistreife traf das Trio am Nachmittag quasi in flagranti an. Die Beamten stellten bei den Verdächtigen im Alter von 25 bis 32 Jahren zahlreiche Farbspraydosen und andere Utensilien sicher. Die Personen wurden erkennungsdienstlich behandelt. Sie blicken jetzt einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung entgegen. |erf

