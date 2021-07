Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots)

Ein 20-jähriger Autofahrer hat am Sonntagmorgen einen Unfall verursacht. Auf der Straße von Siegelbach in Richtung Kaiserslautern missachtete er das Rechtsfahrgebot. Er stieß mit dem Außenspiegel an den Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Ein Atemalkoholtest ergab bei den 25-jährigen Unfallverursacher einen Wert von 1,76 Promille. Er musste mit zu Dienststelle kommen und bekam eine Blutprobe abgenommen. | elz

