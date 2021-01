Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Lenkräder aus BMW gestohlen

Velen (ots)

Auf Multifunktionslenkräder hatten es Unbekannte in Velen abgesehen: Die Täter brachen in der Nacht zum Montag in zwei BMW ein und bauten die Lenkräder aus. Die Tatorte liegen am Kreiler Weg und an der Tegelers Weide. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

