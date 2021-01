Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Radfahrerin übersehen

Rhede (ots)

Eine Radfahrerin hat sich am Montag in Rhede bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zugezogen. Ein 40-Jähriger war gegen 14.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Straße Tünter Heide unterwegs und wollte den bevorrechtigten Krommerter Weg geradeaus queren. Diesen befuhr zeitgleich eine 19-Jährige mit ihrem Rad in Richtung Dännendiek. Der Autofahrer aus Rhede stieß mit ihr auf der Kreuzung zusammen. Die Rhederin wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben.

