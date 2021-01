Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher dringen in Autohandel ein

Bocholt (ots)

Auf Autobatterien abgesehen hatten es Einbrecher am vergangenen Wochenende in Bocholt. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang zum Gelände eines Autohandels an der Straße "Im Königsesch" verschafft. Dazu hebelten sie einen Zaun auf. Aus einem Behälter entwendeten sie etwa drei Dutzend der Altbatterien, die dort lagerten. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell