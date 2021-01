Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Vandalismus auf Kirchengrundstück

Bocholt (ots)

Unbekannte haben im Bereich der evangelischen Apostelkirche an der Elbestraße in Bocholt Sachschaden angerichtet: Sie zerstörten drei LED-Lampen, die in einem Unterstand angebracht sind. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 02.01., und dem vergangenen Freitag, 08.01. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

