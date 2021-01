Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nachtrag zu "Parkende Autos beschädigt und geflüchtet"

Nissan Micra flüchtig

AhausAhaus (ots)

Wir berichteten am Sonntag nach einer Verkehrsunfallflucht in Ahaus, dass rot lackierte Fahrzeugteile an der Unfallstelle zurückgeblieben sind. Ermittlungen ergaben, dass diese Gegenstände von einem Nissan Micra 3 stammen, gefertigt zwischen 01/2003 und 06/2010. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Hier der Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4808167

