Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - "Autokäufer" bringen Wagen nicht zurück

Velen (ots)

Von einer Probefahrt nicht zurückgekehrt sind am Montag zwei vermeintliche Käufer eines Gebrauchtwagens in Velen. Das Geschehen hatte sich gegen 12.30 Uhr am Thebenkamp abgespielt. Dort hatten sich die Interessenten für einen Wagen eingefunden, den ein Velener im Internet zum Kauf angeboten hatte. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen VW Golf älteren Baujahrs mit BOR-Kennzeichen. Die beiden "Käufer" waren circa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Ein dritter Mann wartete während des Verkaufsgesprächs in einem weißen Audi mit "DU"-Kennzeichen für Duisburg. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

