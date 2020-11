Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Pedelecs aus verschlossener Garage entwendet - Polizei sucht Zeugen

Reichartshausen/Rhein-Neckar-KreisReichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden aus einer verschlossenen Garage in der Weingärtenstraße zwei mit einem Seilschloss gesicherte Pedelecs im Gesamtwert von ca. 4.700 Euro entwendet. Für den Abtransport der beiden Mountainbikes der Marken Conway und Cube müssen die Täter ein Fahrzeug benutzt haben. Ob der Diebstahl mit dem Anruf eines Zeugen in Verbindung steht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Dieser hatte kurz nach 3 Uhr in der Heldenhainstraße drei verdächtige Personen von einem Nachbargrundstück rennen sehen. Die Personen trugen Handschuhe und Baseballcaps und liefen Richtung Wald. Eine Fahndung nach den Personen war ergebnislos verlaufen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 07263/5807 beim Polizeiposten Waibstadt oder außerhalb dessen Öffnungszeiten unter Telefon 07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621/174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell