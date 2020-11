Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Vergessene Kerze führte zu Zimmerbrand; zwei Verletzte; Pressemitteilung Nr. 2

HeidelbergHeidelberg (ots)

Wie die Brandermittler des Polizeireviers Heidelberg-Süd herausfanden, dürfte eine Kerze, die vergessen wurde, zu löschen, am Mittwochmorgen, kurz nach 7 Uhr, zum Brand im Zimmer in einer Wohnung in der Max-Joseph-Straße geführt haben. Zwei Bewohner waren mit leichten Brandverletzungen und Rauschgasvergiftungen in eine Klinik gebracht worden. Der Sachschaden beträgt rund 30.000.- Euro.

