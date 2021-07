Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 25-Jähriger geht Passanten an

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann hat am Sonntagvormittag in der Mannheimer Straße versucht, Passanten zu attackieren. Ein 80-Jähriger konnte dem Schlag des Angreifers ausweichen. Er informierte die Polizei während ein Zeuge den Verdächtigen verfolgte. Im Bereich der Daennerstraße konnte der 25-Jährige von der Polizei widerstandslos festgenommen werden. Offensichtlich stand er unter Drogeneinfluss. Der Mann wurde in einer Spezialklinik vorgestellt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen ihn wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung. Zeugen, die den Vorfall kurz nach 9 Uhr in der Mannheimer Straße beobachtet haben oder die von dem Mann angegangen wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell