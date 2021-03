Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210308-3-pdnms Zeugen nach Raub in Innenstadt von Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Am 06.03.2021 gegen 22.50 Uhr kam es zu einem Raub in der Rendsburger Straße in Neumünster, bei der zwei unbekannte Täter eine Geldbörse mit einem dreistelligen Geldbetrag erbeuteten. Der 62-jährige Neumünster hatte um 22.45 Uhr den Linienbus an der Rendsburger Straße Ecke Luisenstraße verlassen und wollte nach Hause gehen, als er in Höhe der Rendsburger Straße 15 von zwei jungen Männern nach Zigaretten gefragt und anschließend unvermittelt angegriffen wurde. Im Rahmen der Auseinandersetzung konnte einer der Täter die Geldbörse des Geschädigten entwenden, ehe beide Täter fußläufig in Richtung Friedrichstraße flüchteten.

Beide Täter hatten südländisches Aussehen, einer war ca. 185 cm groß, der andere ca. 170 cm. Beide hatten schwarze, kurze Haare und trugen dunkle Kleidung mit weißen bzw. roten Applikationen. Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen, die im Bereich des Tatortes und auf dem Fluchtweg Richtung Friedrichstraße verdächtige Beobachtungen zum Tatzeitpunkt machen konnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9451111 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Sönke Petersen

