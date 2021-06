Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: International gesuchten Mann verhaftet

Bautzen (ots)

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann wurde am 1. Juni 2021 durch Bundespolizisten um 08:15 Uhr an der Autobahn 4 bei Bautzen festgenommen.

Der 32-jährige Pole war mit einem Kleinbus unterwegs nach Polen und wird laut vorliegendem Haftbefehl in seinem Heimtaland wegen dem Fahren unter Alkoholeinfluss gesucht. Ebenfalls sucht die Staatsanwaltschaft Köln den Mann. Hier in einem laufenden Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Der Pole wurde dem Haftrichter vorgeführt und in die Justizvollzugsanstalt Görlitz eingeliefert. Später soll er an die polnischen Behörden ausgeliefert werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell