Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 6.000 EUR in der Unterhose versteckt

Weißenberg (ots)

Ein 43-jähriger Ukrainer konnte sich auch in einem Fernlinienbus nicht vor den erfahrenen Polizisten vor seiner Strafverfolgung entziehen. Der Reisebus geriet am 30. Mai 2021 gegen 10:30 Uhr ins Visier der Beamten. Auf der BAB 4 am Parkplatz "Löbauer Wasser" erfolgte die Polizeikontrolle. Nach der Befragung des Mannes nach seinem Reiseweg und dem Aufenthalt in der Vergangenheit kamen den Beamten Zweifel an dessen Aussage. Irgendwas stimmte da nicht. Schließlich wurde der Mann durchsucht und siehe da - in seiner Unterhose versteckt, fanden die Beamten einen Folienbeutel mit 6.000 EUR Bargeld. Das ging dem 43-Jährigen dann wohl doch nicht "am Arsch vorbei". Weitere Ermittlungen und schließlich die Aussage des Mannes selbst bestätigten eine zeitweise unerlaubte Arbeitsaufnahme in Deutschland. Der Mann wurde beanzeigt, 400 EUR Arbeitslohn beschlagnahmt sowie eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400,- EUR für die Kosten des Strafverfahrens einbehalten. Der Ukrainer muss unverzüglich das Bundesgebiet verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell