Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 11.900 EUR illegalen Arbeitslohn beschlagnahmt

Weißenberg (ots)

Am Morgen des 29. Mai 2021 gegen 07:15 Uhr stoppten Bundespolizisten auf dem Parkplatz "Löbauer Wasser" einen ukrainischen Kleinbus. Das Fahrzeug war auf der BAB 4 in Richtung Görlitz unterwegs und mit acht Insassen besetzt. Alle Personen konnten gültige Reisedokumente vorlegen. Auf Nachfrage gaben die Männer an, in Belgien gewesen zu sein. Eine Anschrift konnte aber von keinem der Männer benannt werden. Bei der Durchsuchung des Reisegepäcks und der mitgeführten Sachen fanden die Beamten schließlich Hinweise, die auf eine unerlaubte Arbeitsaufnahme in Deutschland schließen ließen. Auch konnten bei allen Personen eine größere Menge Bargeld, zwischen 666,- EUR und 4.310 EUR, festgestellt werden. Nach nochmaliger Befragung des Fahrers gab dieser schließlich an, dass sich die Personen in Frankfurt Main aufgehalten haben. Aufgrund des Verdachtes der unerlaubten Arbeitsaufnahme und somit des unerlaubten Aufenthaltes in Deutschland, wurden alle acht Männer in Gewahrsam genommen und beanzeigt. Insgesamt 11.900 EUR des Schwarzarbeiterlohns wurden beschlagnahmt. Die Ukrainer wurden mittels Ausweisungsbescheid aufgefordert, das Bundesgebiet unverzüglich zu verlassen.

