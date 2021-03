Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/Gehlenberg- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 30. März 2021, gegen 11.35 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Hauptstraße Ecke Hinterberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Fahrer aus Gehlenberg beabsichtigte mit einem Ackerschleppers von der Straße Hinterberg nach rechts in die Hauptstraße einzubiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 60-jährigen PKW-Fahrer aus Friesoythe. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 60-Jährige leicht verletzt wurde. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

