Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln/Sevelten- Kennzeichendiebstahl

Zwischen Mittwoch, 24. März 2021, 01.00 Uhr, und Samstag, 27. März 2021, 16.00 Uhr, kam es in der Cappelner Straße zu einem Kennzeichendiebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete von einem schwarzen Renault Twingo das Kennzeichen CLP-PY 91. Der PKW war an der Straße vor einem Wohnhaus abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Tel. 04478-958600) entgegen.

Cloppenburg- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Montag, 29. März 2021, 19.00 Uhr, und Dienstag, 30. März 2021, 13.30 Uhr, kam es in der Lange Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter besprühte die Hauswand eines Kinderbekleidungsgeschäftes mit Farbe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es zwischen Freitag, 26. März 2021, 12.00 Uhr, und Montag, 29. März 2021, 08.00 Uhr, in der Mühlenstraße in Cloppenburg. Ein bisher unbekannter Täter besprühte die Außenfassade einer Bank-Filiale mit schwarzer Farbe. Der dort entstandene Sachschaden wurde auf ca. 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell