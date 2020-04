Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Rolltor in Tiefgarage beschädigt

Lingen (ots)

Am Donnerstag um 18:55 Uhr kam es zu einer Beschädigung eines Rollgitters in der Tiefgarage des Lokentorers in Lingen. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr dabei mit seinem Pkw gegen das geschlossene Rollgitter der Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage. Danach entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 bis 25.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, in Verbindung zu setzen.

