Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen/Lohne - Zerstörtes Fahrrad aufgefunden

Wietmarschen/Lohne (ots)

Am Montagmorgen wurde an der Fledderstraße im Bereich der Autobahnbrücke ein zerstörtes Fahrrad aufgefunden. Vorder-und Hinterreifen lagen samt Anbauteilen in der Böschung. Zudem befanden sich weitere Teile des Fahrrads auf der Straße. Ein Unfallgeschehen kann nach derzeitigen Ermittlungsstand ausgeschlossen werden. Es handelt sich um ein blau-silbernes Damenrad des Herstellers NSU.

Hinweise nimmt die Polizei in Wietmarschen unter der Rufnummer (05925)9057956 entgegen.

