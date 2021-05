Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Drogen sichergestellt

Zittau (ots)

Einsatzkräfte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stellten am 29. Mai 2021 gegen 01:00 Uhr einen Mann mit Drogen fest. Der 33-jährige Lybier war in der Nacht fußläufig auf der Friedensstraße in Zittau unterwegs. Als der junge Mann den Streifenwagen bemerkte, entledigte er sich unverzüglich eines kleinen unbekannten Gegenstandes und warf diesen in ein angrenzendes Grundstück. Doch dies blieb von den Beamten nicht unbemerkt. Die Polizisten stoppten den Mann und suchten rasch das besagte Grundstück nach einem verdächtigen Gegenstand ab. Siehe da - vor Ort kam eine kleine Tüte mit zahlreichen pinkfarbenen Tabletten, vermutlich Ecstasy, zum Vorschein. In der Hosentasche des Mannes konnte ebenfalls noch eine geringe Menge Betäubungsmittel festgestellt werden. Die Drogen wurden sichergestellt und die Ermittlungen wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

