BPOLI EBB: Vandalismus am Bahnhof Löbau

Löbau (ots)

Unbekannte machten sich am Wochenende am Bahnhof Löbau zu schaffen. Sie beschädigten mehrere Scheiben sowohl am Fahrstuhl, am Zugang zur Unterführung und an einem Schaukasten. Als Tatmittel kamen vermutlich Schottersteine aus dem Gleisbett zum Einsatz. Des Weiteren wurde ein Absperrgitter in das Gleis 1 geworfen. Zum Glück ist dieses Gleis aufgrund von Bauarbeiten gesperrt, so dass es zu keiner Gefährdung oder gar Schaden gekommen ist. Die Bundespolizei hat die Beweise gesichert und ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

