POL-PPWP: Diebstahl: Autos vermutlich mit Lkw abtransportiert

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Sieben Autos sind am Samstag vom Gelände eines Autohandels in der Straße Am Wasserturm gestohlen worden. Der Schaden wird auf mindestens 7.000 Euro geschätzt. Am Montag erstattete der geschädigte Händler Anzeige bei der Polizei. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Möglicherweise könnten Anwohner den Abtransport der Fahrzeuge beobachtet haben. Die Autos wurden vermutlich mit einem geeigneten Lastwagen weggefahren. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder denen das Verladen der Fahrzeuge aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

