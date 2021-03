Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in Cafe-Zeugen gesucht; Feuer am Sockel beschädigt Denkmal-Hinweise erbeten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Niederwalgern - Einbruch in Cafe

Die Kripo Marburg bittet nach einem Einbruch in das Cafe in der Gießener Straße um Mithilfe. Wer hat zur Tatzeit zwischen 13 Uhr am Montag und 09 Uhr am Dienstag, 09. März, verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat z.B. Geräusche gehört und in diesem Zusammenhang Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Wem sind ortsfremde Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Der oder die Täter drangen durch eine eingeschlagene Scheibe der Eingangstür ein. Sie stahlen die Wechselgeldkasse und Modeschmuck und hatten es auch auf Spirituosen abgesehen. Die schon bereitgestellten Schnapsflaschen ließen sie dann allerdings zurück. Möglicherweise verwandten die Täter zum Transport ihrer Beute die einem Jutesack ähnelnde Abdeckung eines Luftfilters mit aufgedruckter Bezeichnung dieses Geräts. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Feuer am Sockel beschädigt Denkmal

Ein am Sockel des Denkmals "Die Kauernde" entzündetes Feuer führte zu einem Schaden von mehreren Hundert Euro. Das Denkmal steht in der Biegenstraße im Garten des Kunstgebäudes der Philipps Universität. Bemerkt wurde der Schaden am Sonntag, 07. März. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 4060.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell