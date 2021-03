Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Motorhaube verkratzt - Zeugen gesucht; Sachbeschädigung am Briefkasten des Waldkindergartens

Marburg-Biedenkopf (ots)

Fronhausen - Motorhaube verkratzt - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach einer Sachbeschädigung an einem Auto nach Zeugen. Betroffen war ein grüner 3er BMW auf dem Parkplatz eines Anwesens in der Straße Freithof. An dem Auto entstand durch Verkratzen der Motorhaube ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen 16 Uhr am Samstag und 14 Uhr am Sonntag, 07. März. Wer hat zu dieser Zeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt - Sachbeschädigung am Briefkasten des Waldkindergartens

Der Briefkasten ist am Schutzraum des Waldkindergartens angebracht und der Schutzraum befindet sich auf dem Gelände der Martin von Tours Schule in der Hindenburgstraße. Unbekannte beschädigten den Briefkasten zwischen 17 Uhr am Samstag und 07 Uhr am folgenden Montag, 07. März. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 06692 8936.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell