Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrecher flüchteten; Kripo ermittelt nach Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht; Unfallfluchtermittlungen andersherum!; Berauscht am Steuer; Polizei sucht Fahrradbesitzer

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wetter - Einbrecher flüchteten

In der Nacht zum Sonntag, 07. März, um etwa 04 Uhr flüchteten in Wetter zwei mutmaßliche Einbrecher, weil plötzlich ein Zeuge mit seinem Hund auftauchte. Einer hatte zuvor versucht, sich durch das Aufbrechen der Nebeneingangstür Zugang in ein Geschäft in der Straße Am Untertor zu verschaffen, der andere wartete im Auto. Als der Zeuge auftauchte, flüchteten die Männer. Leider liegt weder zu den Männern noch zu dem Auto eine nähere Beschreibung vor. Das Auto fuhr über den Parkplatz zwischen dem Rewe-Markt und dem NKD und weiter über die Straße An der Bleiche Richtung Amönau davon. Wem ist an diesem frühen Sonntagmorgen der Pkw z.B. durch die Fahrweise aufgefallen? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt - Kripo ermittelt nach Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Die Kripo Marburg ermittelt nach einem Wohnungseinbruch in der Emil-Rössler-Straße am Montag, 01. März, zwischen 08.15 und 08.25 Uhr. Die Bewohnerin hatte nach dem Verlassen der Wohnung etwas vergessen und kehrte daher nochmal zurück. Sie fand die zuvor zugezogene Wohnungstür einen Spalt offen. In der Wohnung war allerdings niemand mehr und nach ersten Prüfungen fehlt auch nichts. Erste Ermittlungen ergaben Hinweise auf zwei mutmaßliche Kinder im Alter zwischen 10 und 13 Jahren, die den Tatort durch einen Kellerausgang rennend verließen. Die Kinder trugen dunkle Jacken und waren, soweit das auf die Entfernung zu schätzen war, zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß. Da die Kinder das Haus erst gegen 10.20 Uhr verließen, könnten sie sich im Keller versteckt gehalten haben. Derzeit ist auch nicht sicher, ob diese Kinder etwas mit dem Wohnungseinbruch zu tun haben. Die Kripo bittet um Mithilfe. Wer hat diese Kinder an dem Montag, 01. März, noch bemerkt? Wer kann Hinweise zu ihrer Identifizierung geben? Sind die Kinder weiterhin weggerannt oder eventuell in ein Fahrzeug eingestiegen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Unfallfluchtermittlungen andersherum! - Polizei sucht Unfallopfer

Den Ermittlern in dieser Unfallflucht ist diesmal das verursachende, nicht aber das beschädigte Auto bekannt. Die Verursacherin fuhr zunächst von der Unfallstelle weg und kehrte wenig später wieder zurück. Bei der Rückkehr war das bei einem Ausparkmanöver beschädigte Auto nicht mehr da. Vermutlich hat der Fahrer des roten Autos - mehr ist leider nicht bekannt - den Schaden noch gar nicht bemerkt. Der Unfall war am Dienstag, 02. März, um etwa 19.30 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber dem Anwesen Iglauer Weg 2. Wer also hat ein rotes Auto, parkte am Dienstag zur Unfallzeit im Iglauer Weg und hat den Schaden an seinem Wagen noch nicht bemerkt oder noch nicht angezeigt? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Lahntal/Marburg - Berauscht am Steuer

Am Montag, 08. März endete für einen 34 Jahre alten Mann die Autofahrt um 13.50 Uhr bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Lahntal und um 16.30 Uhr für einen 22 Jahre alten Mann in Marburg. Beide Männer stehen unter dem Verdacht, unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren zu sein. Der Drogentest des 34-Jährigen reagierte auf Amphetamine. Der bereits wegen gleicher Fälle polizeilich aufgefallene 22-Jährige verweigerte den Test, zeigte aber genügend Auffälligkeiten, sodass ein Richter die Blutprobe anordnete.

Marburg - Polizei sucht Fahrradbesitzer

Das eine Rad lag ungesichert unter dem Balkon eines Hauses in der Chemnitzer Straße und das andere in einer Hecke in der Frauenbergstraße. Die beiden Räder ließen sich trotz der vorhandenen Rahmennummern bislang noch keiner Straftat zuordnen. Obwohl seit der Sicherstellung mittlerweile ein paar Tage vergangen sind und noch keine Anzeigen oder Nachfragen der Eigentümer vorliegen, geht die Polizei derzeit von einem Diebstahl oder auch einer Unterschlagung der Räder aus. Bei dem am Donnerstag, 04. März, in der Chemnitzer Straße sichergestellten Rad handelt es sich um ein 26 Zoll großes, grau/schwarzes voll gefedertes Specialized Sapire Mountainbike mit auffälligen, unter dem Sattel und am Lenkervorbau befestigten Taschen. Das Bike ist zudem mit gleich mehreren Rücklichtern ausgestattet. Das weiße, lila abgesetzte Bulls Devilzone Mountainbike stellte die Polizei am Samstag, 06. März sicher. Das Rad lag trotz vorhandenem Stahlkabelschloss ungesichert in einer Hecke in der Frauenbergstraße. Am Rad ist ein Aufkleber eines Fahrradhändlers aus Nordrhein-Westfalen. Wem also gehören diese Fahrräder? Wer kann Hinweise zu den Eigentümern geben? Wer kann Hinweise zu den letzten Nutzern geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Zusatz: Bilder der beiden Fahrräder stehen zur Ansicht und ggfs. Herunterladen für eine Berichterstattung im Zusammenhang mit dieser Meldung unter www.polizeipresse.de zur Verfügung.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf