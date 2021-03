Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Unfallverursacher flüchtet

Nicht um den Schaden kümmerte sich am Mittwoch ein unbekannter Autofahrer in Schemmerhofen.

Ulm (ots)

Gegen 9 Uhr fuhr der 54-Jährige in der Biberacher Straße. Auf Höhe Sträubenwiesen fuhr ein unbekannter Laster plötzlich in die Biberacher Straße ein. Er missachtete die Vorfahrt. Der Fahrer des Fiat musste bremsen und wich nach rechts auf. Dabei beschädigte er sein Vorderrad. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter. Dabei soll es sich um einen Lkw mit weißem Führerhaus und schwarzer Pritsche gehandelt haben. Den sucht nun die Polizei. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Laupheimer Polizei (Telefon 07392 96300) zu melden.

