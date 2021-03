Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radlerin gestürzt

Am Mittwoch rutschten einer 71-jährigen bei Donaustetten die Räder auf Split weg.

Ulm (ots)

Gegen 13.15 Uhr fuhr die 71-Jährige mit ihrem Pedelec den Radweg "Am Kraftwerk" in Richtung Donaustetten. In einer Kurve rutschten ihr die Räder auf Rollsplitt weg. Sie verlor die Kontrolle über ihr Rad und stürzte. Dabei verletzte sie sich. Rettungskräfte brachten die Frau vorsorglich in ein Krankenhaus.

